Военные Венесуэлы сбили самолет с бортовым номером США

Военнослужащие ВС Венесуэлы сбили самолет с регистрационным номером США, который, предположительно, использовался для перевозки наркотиков. Об этом в своем Twitter сообщил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

«Служащие ВС Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали установленные законом протоколы», — написал Лопес, прикрепив к посту фотографию сбитого самолета.

Он также уведомил, что это воздушное судно незаконно вторглось в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия.