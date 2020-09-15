Украина предостерегла от ввода войск РФ или ОДКБ в Белоруссию

Верховная рада Украины не приемлет ввода войск России или Организации Договора о коллективной безопасности для разрешения кризиса в Белоруссии, следует из постановления украинского парламента.

«Считаем недопустимыми любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси», — говорится в документе.

Рада добавила, что Киев будет расценивать этот шаг как прямую угрозу «для общеевропейской безопасности и безопасности Украины».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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