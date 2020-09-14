В Муроме нашли младенца в мусорном контейнере

В Муроме мужчина в мусорном контейнере нашел тело новорожденного ребенка, пишет региональный Следственный комитет.

«13 сентября 2020 года мужчина в мусорном контейнере в одном из районов Мурома обнаружил труп новорожденного ребенка с признаками переохлаждения», — говорится в сообщении.

На место сразу выехали следователи и криминалист, которые провели осмотр и опросили очевидцев. Правоохранители назначали судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причину смерти, и разыскивают мать ребенка.

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