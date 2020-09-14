Минобороны Японии одобрило указания на случай встречи с НЛО

Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно предписаниям, летчики должны оперативно проинформировать командование о появлении НЛО или беспилотника, проанализировать полученные данные и оценить опасность объекта для Японии.

Кроме того, пилоты обязаны собрать максимальное количество информации, в том числе сделать фотографии или видео НЛО.

Как уточняется, глава Минобороны Японии Таро Коно одобрил данные указания, после чего они были направлены ведомствам.

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