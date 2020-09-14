Украина усиливает охрану границы с Белоруссией

Государственная пограничная служба Украины усиливает охрану на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства своей на странице Facebook.

Отмечается, что усиленные меры безопасности принимаются с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «Дозор» и кинологического учебного центра.

Кроме того, осуществляется постоянный воздушный мониторинг силами пограничной авиации и беспилотных летательных аппаратов, а на акватории границы дополнительно задействованы катера SAFE Boat 27.

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