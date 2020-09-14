При столкновении с террористами в Ливане погибли военные

В Ливане в ходе столкновения с террористами погибли трое военных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, еще один военнослужащий получил серьезные ранения. Его состояние здоровья оценивается как тяжелое.

ЧП произошло в пригороде Триполи.

В ходе столкновения по представителям ливанской армии был открыт огонь из автоматов, также боевики применили гранаты.

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