При столкновении с террористами в Ливане погибли военные
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В Ливане в ходе столкновения с террористами погибли трое военных. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, еще один военнослужащий получил серьезные ранения. Его состояние здоровья оценивается как тяжелое.
ЧП произошло в пригороде Триполи.
В ходе столкновения по представителям ливанской армии был открыт огонь из автоматов, также боевики применили гранаты.
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