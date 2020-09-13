Военные опробуют альтернативные источники энергии

Организаторы стратегических учений «Кавказ-2020» обеспечат участников альтернативными источниками энергии, пишет «Известия» со ссылкой на Минобороны.

В полях появятся ветряные генераторы и солнечные батареи, которые обеспечат энергией командные пункты, системы вооружения, военную технику и палаточные лагеря.

На учениях проверят эффективность альтернативных источников, а также какие военные объекты могут быть обеспечены их энергией. Сообщается, что ветряные генераторы и солнечные батареи дешевле и безопаснее для экологии.

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