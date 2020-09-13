В Британии опасаются российской ракеты с бесконечной дальностью
Глава военной разведки Британии Джим Хокенхалл оценил российскую крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник», которая может быть в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
По его словам, РФ представляет большую «геополитическую угрозу европейской безопасности». Хокенхалл на брифинге в разведывательном центре альянса спецслужб Five Eyes упомянул все сильные стороны ракеты «Буревестник» и отметил крупные инвестиции РФ в развитие подводного флота и глубоководных средств.
«Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем», — цитирует Хокенхалла ТАСС.
Российская сторона ранее уже отвергала подобные утверждения и заявляла, что не представляет угрозу европейской или мировой безопасности.
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