Российско-белорусские учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября

Российские подразделения ВДВ примут участие в плановых совместных белорусско-российских тактических учениях «Славянское братство — 2020», которые пройдут под Брестом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россию на учениях представят около 300 военнослужащих и 70 единиц боевой техники.

Ранее власти Сербии приняли решение отказаться от участия в учениях в 2020 году, установив соответствующий мораторий на полгода.

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