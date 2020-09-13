Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра
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Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Госдепа.
«Я выразил озабоченность в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами российских военных кораблей в порты», — заявил Помпео.
По его словам, якобы все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, не выполняют гуманитарные миссии в Сирии.
«Мы попросили президента учесть наши озабоченности», — сказал Помпео.
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