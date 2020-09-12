Белоруссия сняла усиление с западной границы

Белоруссия вернула военных с западной границы, передает госагентство БелТА.

По словам главы Минобороны республики Виктора Хренина, ВС продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи государственной границы. В частности, в 15 км от нее, на литовский полигон переброшены танки Соединенных Штатов. Хренин отметил, что это такое же мероприятие, которое было весной.

«Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины «Брэдли», — добавил министра обороны Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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