Глава Минобороны Белоруссии заявил о переброске американских танков к границе

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что американская бронетанковая часть была якобы переброшенана полигон, который расположен в 15 км от белорусской границы в Польше, сообщает ТАСС.

По его словам, американские танки дислоцированы в Литве. Их численность приближена к батальону.

«В это время происходит переброска на полигон Пабраде, это в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», — заявил министр.

Он добавил, что вдоль белорусской границы «постоянно летают» бомбардировщики B-52.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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