Вашингтон сообщил о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии
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Американский контр-адмирал, директор разведки Африканского командования (AFRICOM) Хайди Берг заявила, что частная военная компания (ЧВК) Вагнер потеряла в Ливии два самолета МиГ-29. Об этом написал корреспондент издания AI-Monitor при Пентагоне Джаред Сзуба на своей странице в Twitter.
По словам обозревателя, истребителями могли управлять российские наемники.
Предполагается, что один из самолетов потерялся 28 июня, а другой — 7 сентября 2020 года.
Берг также отметила, что «российские истребители», возможно, МиГ-29, или самолеты Су-24 Fencer нанесли авиаудары по ливийской территории.
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