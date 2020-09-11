Более 16 военных погибли при атаке талибов* на востоке Афганистана
Не менее 16 афганских военных и полицейских стали жертвами внезапной атаки исламских радикалов из движения «Талибан» (организация запрещена в России) на востоке страны накануне межафганских переговоров в Дохе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник.
По словам собеседника агенства, боевики нанесли удар по посту афганских служб безопасности в районе Хогьяни в провинции Нангархар.
Помимо 16 жертв, экстренные службы госпитализировали нескольких раненых, их состояние не уточняется.
В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.
Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.
Переговоры между афганским правительством и талибами о полном прекращении противостояния должны пройти в Дохе 12 сентября.
*Движение «Талибан» является террористическим. Оно запрещено в России и большинстве стран мира.
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