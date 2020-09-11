Пенс заявил, что армия США стала сильнейшей в мире благодаря Трампу

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что армия США сумела стать самой сильной на планете благодаря усилиям президента Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».

«За последние три с половиной года были поставлены на вооружение 300 новых танков, около 500 новых истребителей Ｆ-35 готовятся поступить (на вооружение), с 2016 года был введен в строй еще 12 корабль и еще 59 готовятся», — сказал Пенс, выступая в Военном институте в Вирджинии.

По его словам, за последние четыре года США смогли существенно усилить флот с помощью ударных вертолетов, а также улучшить артиллерию и ракетный потенциал.

«Мы смогли построить сильнейшую армию в истории мира», — отметил Пенс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Господство в океане: Китай построил крупнейший флот в мире

— Контракт на производство С-500 могут подписать в 2020 году

— США более чем на треть сократили военное присутствие в Ираке