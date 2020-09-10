Командир российской АПЛ заявил о ее уничтожении после залпа

Командир одного из российских атомных подводных крейсеров, капитан I ранга Игорь Курдин, объяснил, что произойдет с атомной подводной лодкой в случае начала большой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если атомная подводная лодка выполнит пуск всех своих баллистических ракет, то ее сразу обнаружат и уничтожат системами противоракетной обороны противника.

Это связано с тем, что как только подводная лодка получает приказ, она теряет способность маневрировать. Помочь защититься от противника в такой ситуации могут лишь торпеды или средства гидроакустики.

Курдин также добавил, что осуществлять боевые задачи особенно трудно в Арктике.

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