В Ливии армия Хафтара взяла на вооружение ракеты времен СССР

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара привела в рабочее состояние баллистические ракеты Р-17, которые были поставлены в Ливию еще Советским Союзом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ЛНА генерал-майора Ахмеда аль-Мисмари.

Генерал отметил, что данные ракеты уже поступили на вооружение ЛНА.

Как рассказал Аль-Мисмари, СССР поставил в Ливию 200 ракет такого типа. Сейчас «на складах на востоке страны хранятся 100 ракет Р-17», указал он.