Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен объявить о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака следует ожидать 9 сентября, объявления относительно Афганистана — в ближайшие дни.

Обещания остановить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.

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