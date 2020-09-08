Российские и сербские военные отправятся на учения в Белоруссию

В середине сентября в Белоруссии пройдут международные антитеррористические тактические учения «Славянское братство - 2020» с участием белорусских, сербских и российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

По информации министерства, участники учений прибудут в республику в период с 10 по 15 сентября. В учениях будут участвовать подразделения вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.

«На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом», — отметили в белорусском военном ведомстве.

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