МиГ-29 вылетел на перехват разведчика Британии над Баренцевым морем
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский истребитель вылетел на перехват самолета-разведчика Британии над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Национальном центре управления обороной России уточнили, что воздушный аппарат приближался к госгранице страны.
Там также уточнили, что самолет был идентифицирован как разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании. В центре добавили, что МиГ-29 вернулся на аэродром базирования после разворота иностранного самолета.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дважды за день: куда вылетали на перехват российские истребители
— Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму
— Российский МиГ-31 «перехватил» норвежский самолет над Баренцевым морем