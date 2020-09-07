МиГ-29 вылетел на перехват разведчика Британии над Баренцевым морем

Российский истребитель вылетел на перехват самолета-разведчика Британии над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Национальном центре управления обороной России уточнили, что воздушный аппарат приближался к госгранице страны.

Там также уточнили, что самолет был идентифицирован как разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании. В центре добавили, что МиГ-29 вернулся на аэродром базирования после разворота иностранного самолета.

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