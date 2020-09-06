Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Турция перебрасывает военную технику из юго-восточной провинции Хатай в северо-западный район Эдирне, который граничит с Грецией на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье. Об этом пишет IHA со ссылкой на военные источники.

По данным источников, военные везут по железной дороге около 40 танков в Эдирне.

Отношения между Акарой и Афинами обострились в последние несколько недель после того, как турецкое судно начало сейсмическое исследование в Восточном Средиземноморье. Работы происходят в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Европейский союз и Греция неоднократно осуждали действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

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