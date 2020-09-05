Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях

Азербайджан не будет участвовать в военных учениях «Кавказ-2020», вместо этого страна пошлет наблюдателей. Об этом Минобороны страны сообщило РИА «Новости».

«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны Индии заявило, что из-за пандемии коронавируса отказывается от участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре в нескольких южных регионах России. При этом стоит отметить, что на маневры приедут военные Пакистана, с которыми у Индии в прошлом году произошел вооруженный конфликт на границе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Алиев обсудили обстановку на азербайджано-армянской границе

— В Сербии задержан посол Азербайджана

— Баку заявил об уничтожении тактического беспилотника ВС Армении