Российский МиГ-31 «перехватил» норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для недопущения нарушения госграницы над Баренцевым морем. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении.

По данным военных, иностранным судном оказался самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

Отмечается, что норвежский самолет развернулся в сторону от границы РФ, после чего МиГ-31 вернулся на аэродром.

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