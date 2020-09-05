США намерены создавать космические системы с усиленной защитой от хакеров

США намерены сделать акцент на вопросах кибербезопасности при разработке новейших космических систем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на меморандум Белого дома.

«Необходимо вести непрерывный мониторинг и осуществлять адаптацию для уменьшения вредоносной киберактивности, которая может быть направлена на манипулирование, разрушение или слежку за операциями космических систем», — говорится в документе.

Отмечается, что разработчиков таких систем обяжут продумать механизмы защиты от глушения сигнала с помощью проверенных шифровальных систем и новейших передатчиков.

Космические силы армии США появились в декабре 2019 года. Их доктрина предполагает активные наступательные действия и атаку объектов на земле и в космосе в случае вооруженного конфликта.

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