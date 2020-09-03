Российские военные победили на международном конкурсе беспилотников АрМИ-2020

Российские военные заняли первое место в конкурсе беспилотной авиации «Соколиная охота», который проходил в рамках Армейских международных игр, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

«Команда Российской Федерации одержала победу в международном конкурсе специалистов беспилотной авиации «Соколиная охота» АрМИ-2020», — сообщили в пресс-службе.

Конкурс «Соколиная охота» проходил в рамках армейских игр с 23 августа. Конструкторы соревновались в ведении разведки, корректировки огня артиллерии и координации действий тактических подразделений.

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