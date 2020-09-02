Грызлов заявил, что ВС Украины все чаще использует беспилотники в Донбассе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Вооруженные силы Украины стали чаще использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе, передает РИА «Новости».
По его словам, за последние две недели представители ДНР и ЛНР зарегистрировали 35 случаев пересечения беспилотниками линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что члены контактной группы по Донбассу пришли к новым соглашениям в рамках разведения сил в регионе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Нужно выбрать»: Киеву предложили отказаться от Донбасса
— Украинские силовики размещают технику у жилых домов в Донбассе
— Зеленский «верит» в прекращение боевых действий в Донбассе в этом году