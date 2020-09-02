Грызлов заявил, что ВС Украины все чаще использует беспилотники в Донбассе

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Вооруженные силы Украины стали чаще использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе, передает РИА «Новости».

По его словам, за последние две недели представители ДНР и ЛНР зарегистрировали 35 случаев пересечения беспилотниками линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что члены контактной группы по Донбассу пришли к новым соглашениям в рамках разведения сил в регионе.

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