Контактная группа пришла к новым договоренностям по Донбассу

Члены контактной группы по Донбассу пришли к новым соглашениям в рамках разведения сил в регионе. Об этом сообщат РИА «Новости».

Так, были определены следующие четыре участка для разведения сил.

Кроме того, данное решение должно стать основой для разминирования, для которого уже определены 19 приоритетных зон.

Также участники контактной группы пришли к согласию о возможности продолжения соблюдения режима «тишины».

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