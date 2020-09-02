NI: российский «Гермес» может стать убийцей западных танков

Американский публицист Питер Сучиу заявил, что российский перспективный противотанковый комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков. Об этом сообщает National Interest.

Он отметил, что этот комплекс — прорыв в области такого рода оружия, а противотанковый комплекс США Javelin является устаревшим по сравнению с ним.

К сильным сторонам «Гермеса» Сучиу отнес наличие у него сверхзвуковых ракет дальнего действия, которые легко могут уничтожить западный танк.

Скорость полета новых боеприпасов может превышать четыре скорости звука. Кроме того, «Гермес» способен стрелять на расстояние до ста километров.

По мнению Сучиу, благодаря этим показателям комплекс может занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

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