В Пентагоне заявили об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет
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Американские военнослужащие успешно провели испытания двух вариантов прототипов гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД). Об этом сообщило Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).
Отмечается, что теперь DARPA и ВВС США готовы начать первые испытания в свободном полете в течение календарного года.
Кроме того, в настоящее время в Пентагоне разрабатывают «критически важные технологии» для появления на свет эффективных гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.
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