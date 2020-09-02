В Пентагоне заявили об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Американские военнослужащие успешно провели испытания двух вариантов прототипов гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД). Об этом сообщило Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).

Отмечается, что теперь DARPA и ВВС США готовы начать первые испытания в свободном полете в течение календарного года.

Кроме того, в настоящее время в Пентагоне разрабатывают «критически важные технологии» для появления на свет эффективных гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.

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