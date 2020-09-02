В США назвали самый опасный российский боевой самолет

Самым опасным военным самолетом России является сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, написал военный эксперт Петр Бутовский в американском журнале Aviation Week & Space Technology.

Автор обращает внимание на то, что Ту-160 — самый большой военный самолет в мире. Кроме того, бомбардировщик получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета после предстоящей модернизации.

На сегодняшний день в составе ВКС России состоит 17 данных ракетоносцев, напоминает Бутовский. К 2027 году поставят еще 10 аппаратов.

Военный эксперт также отмечает участие Ту-160 в борьбе с терроризмом в Сирии, и полеты российских ракетоносцев в Южную Африку и Венесуэлу.

В августе Минобороны России выступило с предложением сделать всю информацию об обороне страны, конфиденциальной.

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