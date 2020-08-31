Forbes узнал, кому принадлежит всплывшая у Аляски «российская» подлодка
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Замеченная у берегов Аляски подводная лодка не является российской, сообщает Forbes.
Эксперты издания изучили фотографию всплывшего судна. По их словам, это атомная ударная субмарина ВМС США «Лос-Анджелес».
При этом авторы отмечают, что рыбаки Аляски сталкивались и с российскими подлодками, так как в этой зоне проходили крупномасштабные военные учения.
Ранее появилась информация, что у берегов Аляски всплыла российская субмарина — участвующий в учениях атомный подводный крейсер «Омск».
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