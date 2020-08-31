Власти Армении сообщили о переговорах с РФ по закупке истребителей Су-30СМ

Глава Минобороны Армении Давид Тоноян уведомил, что республика ведет переговоры о покупке российских истребителей Су-30СМ, передает «Интерфакс». Об этом он сообщил армянской службе радиостанции «Свобода».

По его словам, Ереван планирует приобрести у России новую партию этих самолетов.

«Сейчас ведутся переговоры», — сказал Тоноян.

В 2019 году армянская сторона купила четыре российских истребителя Су-30СМ.

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