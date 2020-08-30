Белорусские правоохранители обнаружили тайники протестующих

Белорусские военные в последние недели находили тайники с прутьями и кольями, которые заранее заготавливали протестующие, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский. Об этом пишет РИА «Новости».

«Наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов — мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости», — сказал Касинский.

Начальник усомнился в том, что эти запасы готовились для мирных протестов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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