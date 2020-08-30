Глава ПНС Ливии сменил верхушку минобороны

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж принял решение о смене главы минобороны, а также начальника генерального штаба вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ахбар Либия».

Данное решение было принято по итогам заседания Президентского совета.

Так, новым министром обороны стал Салахаддин ан-Намруш. Ранее он занимал пост замглавы оборонного ведомства.

Кроме того, главой генштаба армии ПНС был назначен Мухаммед Али аль-Хаддад, который ранее осуществлял командование в центральном округе.

СМИ отмечает, что смена верхушки минобороны произошла на фоне протестных акций в стране, участники которых критикуют действия ПНС. Протесты начались 23 августа.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит Правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар.

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