Лукашенко соотнес ситуацию у границ Белоруссии с началом ВОВ

Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил ситуацию на западной границе Белоруссии с обстановкой в Советском Союзе перед началом Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что привел половину армии в полную боевую готовность, потому что тогда «советскую армию убаюкали», и она оказалась не готова к противостоянию.

«Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок», — произнес белорусский президент.

Лукашенко также заверил, что жителям страны нет поводов беспокоиться, поскольку он готов решать имеющиеся проблемы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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