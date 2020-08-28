Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

Двое американских военнослужащих погибли и еще трое пострадали при падении вертолета Black Hawk в штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями армии США.

«Единица Командования специальными операциями Армии США проводила тренировку вблизи Коронадо в штате Калифорния 27 августа, когда произошел воздушный инцидент. Двое военнослужащих погибли и трое пострадали. Территория оцеплена, ведется расследование инцидента», — говорится в заявлении командования.

В свою очередь, газета отмечает, что крушение вертолета произошло в 112 км к западу от города Сан-Диего на острове Сан-Клемент, где располагается тренировочный комплекс сил специального назначения США.