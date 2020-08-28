В США заявили, что российская субмарина всплыла у берегов Аляски

У берегов Аляски всплыла российская подводная лодка. Об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США, опубликованном в Twitter.

В заявлении указывается, что командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно наблюдают «за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски».

«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — сказано в сообщении.

В Пентагоне сообщили, что субмарина находится в международных водах «на значительном удалении от территориальных вод США».

В американском военном ведомстве также заявили, что к ним не поступали запросы «о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе». Однако там отметили, что военные США «всегда готовы помочь тем, кто попал в беду».