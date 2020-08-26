Российский вертолет Ми-28НМ обстреляли ракетами на испытаниях

Российский ударный вертолет Ми-28НМ обстреляли ракетами с земли в рамках государственных испытаний, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела летных служб, старшего летчика-испытателя Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» Сергея Маслова.

Целью подобных испытаний является проверка оборонного комплекса вертолета, указано в сообщении.

Маслов отметил, что государственный оборонный заказ на Ми-28НМ уже сформирован, и выразил надежду на завершение испытаний в течение года.

Ми-28НМ является высокоэффективным ударным вертолетом нового поколения, приспособленным для выполнения задач широкого спектра в любую погоду.

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