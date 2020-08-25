Китай выразил протест из-за вторжения самолета США в запретную зону учений

Власти Китая выразили Вашингтону протест из-за вторжения американского самолета-разведчика U-2 в зону боевых учений КНР, передает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство страны.

«Американский самолет U-2 вторгся в пределы Северной зоны, когда там проводились маневры с применением боевых вооружений», — заявил министр китайской обороны У Цянь.

По его словам, действия США негативно отразились на регулярных военных учениях.

Кроме того, как отметил министр, американское судно появилось в зоне, где запрещены полеты любых летательных аппаратов.

У Цянь подчеркнул, что это нарушает международные договоренности и является «откровенной провокацией».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп планирует отделить экономики США и Китая

— Исследователь NASA арестован в США по обвинению в связях с Китаем

— США и Китай достигли прогресса в переговорах по торговой сделке