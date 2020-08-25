В Минобороны придумали «танк будущего» на замену «Армате»

Специалисты Министерства обороны России разработали проект танка из двух звеньев, который должен будет заменить танки «Армата». Концепция представлена 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ), сообщает ТАСС.

Первое звено нового танка будет состоять из отделения управления, рассчитанного на трех членов экипажа, и башни с электротермохимической пушкой, указано в сообщении. Второе звено будет соединено с первым сцепкой, в нем будут размещены многотопливный газотурбинный двигатель, а также наземные и воздушные дроны.

По мнению экспертов, танк «Армата» будет эффективен в бою до 2040-х годов, однако необходимо уже сейчас разрабатывать танк на отдаленную перспективу.

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