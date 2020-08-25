Армия Великобритании может полностью отказаться от танков в ходе модернизации вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на британскую газету Times.

По данным издания, правительство может принять такое решение из-за высоких затрат на модернизацию 227 танков «Челленджер 2» и 388 боевых машин пехоты «Уорриор» британской армии.

Минобороны королевства считает, что эта техника устарела, а характер и способы ведения боевых действий изменились, и требуют вложений в кибервооружение и космические технологии.

Отмечается, что хотя одной из возможностей остается модернизация танков и БМП или приобретение у Германии танков «Леопард 2», Лондон уже начал исследовать возможности изменить свою роль в деятельности НАТО.

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