Спецпредставитель США доложит НАТО о переговорах с Россией

Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проинформирует Североатлантический альянс об итогах последнего раунда переговоров с Россией о стратегической стабильности. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Биллингсли доложит НАТО о результатах переговоров уже на этой неделе, указано в сообщении.

Россия и США проводят консультации в Вене по вопросу стратегической стабильности в связи со скорым истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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