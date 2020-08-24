Минск заявил о попытке нарушения воздушного пространства Литвой

Министерство обороны Белоруссии сообщило в своем Telegram-канале о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной.

По данным ведомства, попытка нарушения воздушного пространства была совершена в районе Волковщины Ошмянского района. В тот район был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия, добавили в министерстве.

В связи с этим белорусская сторона планирует направить Вильнюсу ноту.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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