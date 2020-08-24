Глубоководные аппараты «Витязь» могут поступить в ВМФ России

Военно-морской флот России рассматривает идею получить глубоководные аппараты серии «Витязь- Д» в свой состав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее один из таких аппаратов совершил погружение в Марианскую впадину.

Собеседник агентства добавил, что ВМФ заинтересован в получении «Витязей» для реализации военных целей.

«ВМФ подтвердил, что хочет получить аппараты серии «Витязь» для использования не только в исследовательских, но и в военных целях», — заключил источник.

Он уточнил, что ВМФ рассчитывает на безвозмездную передачу аппаратов от Фонда перспективных исследований.

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