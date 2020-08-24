Глубоководные аппараты «Витязь» могут поступить в ВМФ России
Военно-морской флот России рассматривает идею получить глубоководные аппараты серии «Витязь- Д» в свой состав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее один из таких аппаратов совершил погружение в Марианскую впадину.
Собеседник агентства добавил, что ВМФ заинтересован в получении «Витязей» для реализации военных целей.
«ВМФ подтвердил, что хочет получить аппараты серии «Витязь» для использования не только в исследовательских, но и в военных целях», — заключил источник.
Он уточнил, что ВМФ рассчитывает на безвозмездную передачу аппаратов от Фонда перспективных исследований.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Победное погружение: Марианская впадина наша
— Глубоководный аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины
— Исследователи поставили под сомнения глубину Марианской впадины