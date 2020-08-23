Шойгу: Россия и Иран наращивают сотрудничество

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-иранское сотрудничество продолжает развиваться. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Иран — стратегический партнер России. Отношения между нашими странами отличают высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимание. В настоящее время российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться», — сказал Шойгу в ходе встречи с министром обороны Ирана Амиром Хатами.

Он добавил, что с улучшением эпидемиологической ситуации в мире Москва и Тегеран постепенно нормализуют свои контакты.

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