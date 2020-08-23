Россия заработала около $50 млрд на продаже оружия за три года

Стоимость портфеля заказов на российское вооружение за последние три года составила около $50 млрд. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«По итогам прошлого года объем экспорта российской продукции военного назначения превысил $15 млрд, портфель заказов на протяжении последних трех лет составляет в районе $50 млрд», — сказал Чемезов.

По его словам, основу экспортируемого вооружения составляют боевые и учебно-боевые самолеты, военно-транспортные самолеты, а также ударные и военно-транспортные вертолеты. Кроме того, пользуются спросом системы противовоздушной и противоракетной обороны, и в частности зенитная ракетная система С-400.

Ранеее Мантуров заявил, что Россия может произвести и поставить Турции дополнительную партию систем ПВО С-400 при подписании соответствующего контракта.

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