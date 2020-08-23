Контракт на производство С-500 могут подписать в 2020 году

Контракты на серийное производство элементов системы ПВО нового поколения С-500 «Прометей» планируется подписать в 2020 году. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Заключение контрактов на серийное изготовление средств системы С-500 планируется в этом году», — сказал Мантуров.

Он добавил, что сейчас С-500 проходит испытания, которые показывают положительный результат.

Как сообщалось, принятие на вооружение российской армии новой системы ПВО С-500 «Прометей» состоится не ранее 2021 года. С-500 «Прометей» (55Р6М «Триумфатор-М») разрабатывается Концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» как новое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны. В С-500 предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

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