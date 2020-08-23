Минобороны РФ скоро получит военные дроны и улучшенные «Калибры»

Концерн «Алмаз Антей» в ближайшее время передаст Министерству обороны России комплексы «Калибр» и военные дроны. Об этом заявил председатель совета директоров концерна Михаил Фрадков, сообщает РИА «Новости».

«Если говорить только о работах, результаты которых предполагается в ближайшей перспективе передать государственному заказчику, я бы отметил отдельные инициативные разработки, связанные с созданием отечественных беспилотных летательных аппаратов военного назначения, средств обнаружения БЛА и борьбы с ними, модернизированных комплексов «Калибр» различного базирования», — сказал Фрадков.

Ракеты «Калибр» – новейшее российское оружие, состоящее на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России.

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