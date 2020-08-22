FP: в Мали в результате взрыва погибли четверо военных
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В субботу, 22 августа, в районе Коро, вблизи границы с Буркина-Фасо, сработало взрывное устройство, передает Agence France-Presse.
В результате погибли по меньшей мере четверо солдат малийской армии, еще один серьезно пострадал.
По данным агентства, взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля сил быстрого реагирования, в котором находились военные.
Южноафриканская радиостанция SABC отмечает, что проведенный частью военных в Мали захват власти может привести к резкой активизации действий террористов при одновременной изоляции страны от внешнего мира.
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