FP: в Мали в результате взрыва погибли четверо военных

В субботу, 22 августа, в районе Коро, вблизи границы с Буркина-Фасо, сработало взрывное устройство, передает Agence France-Presse.

В результате погибли по меньшей мере четверо солдат малийской армии, еще один серьезно пострадал.

По данным агентства, взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля сил быстрого реагирования, в котором находились военные.

Южноафриканская радиостанция SABC отмечает, что проведенный частью военных в Мали захват власти может привести к резкой активизации действий террористов при одновременной изоляции страны от внешнего мира.

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