Украинская разведка похвасталась передачей данных через затопленную станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины опубликовала свой рекламный ролик, в котором украинский разведчик передает информацию через затопленную российскую орбитальную станцию «Мир».

Видео опубликовано на YouTube-канале службы.

Герой ролика выполняет задание по передаче данных, при этом за ним охотятся враги. По сюжету шпион успевает отправить информацию через спутник, похожий на станцию «Мир».

Комплекс «Мир» функционировал в околоземном космическом пространстве с 1986 по 2001 год, после чего его затопили.